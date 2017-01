Natale e Capodanno quest’anno sono capitate di domenica, per la disperazione di tutti coloro che volevano un bel ponte di feste per godersi le vacanze. Come Natale, anche la Festività del 1 gennao 2017, ossia Capodanno capita di domenica. Ma come funziona in busta paga in questo caso, visto che è una giornata segnata in rosso sul calendario che però capita di domenica? Proviamo a fare chiarezza.

Se da un lato le festività natalizie quest’anno consentono meno giorni di “festa” al lavoro, dall’altro lato il giorno di Natale e il giorno della festività di Capodanno coincidente con la domenica consentono ai lavoratori una buona sorpresa in busta paga: si tratta del trattamento economico per le festività cadenti di domenica.

Come funziona in busta paga il 1 gennaio 2017 di domenica. La legge prevede una normativa in favore dei lavoratori. L’articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge n. 260/1949, come modificato dalla legge n. 90/1954, prevede che «Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera».

In sostanza è stato previsto per legge il pagamento di un giorno di festività in più in busta paga di gennaio 2017 e la motivazione sta proprio nel fatto che la festività cadendo di domenica fa perdere un giorno di riposo al lavoratore.

Va però segnalato che la Cassazione in una sentenza del 1995 ha chiarito che, alla luce della formulazione della norma summenzionata, la regola suddetta debba avere efficacia esclusivamente per le festività indicate dallo stesso articolo 5, vale a dire per le festività del 2 giugno (Festa della Repubblica), 25 aprile (Festa della Liberazione) e 1° maggio (Festa del Lavoro).

Quanto spetta in busta paga. Ad avere un ruolo centrale è il contratto collettivo, il CCNL applicato al rapporto di lavoro. Applicando la normativa di cui sopra è previsto quindi che la festività cadente di domenica venga retribuita in aggiunta alla normale retribuzione, sia nel sistema di paga mensilizzato, sia in quello orario. Ossia sia per gli impiegati che per gli operai.

Agli impiegati, qualora la festività coincida con la domenica, essendo lavoratori con paga mensilizzata (ricevono generalmente uno stipendio fisso pagato per 26 o 30 giornate) il datore di lavoro deve corrispondere un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione, generalmente pari a 1/26 dello stipendio mensile (e pertanto chi è pagato per 26 giornate, dovrebbe trovarsi nella busta paga di gennaio una 27esima giornata pagata).