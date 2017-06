La maggior parte di noi crede che ciascun individuo al mondo sia assegnato a un angelo custode. Sapere che siamo protetti e guidati dal nostro angelo ci dà sicurezza e conforto. Alcuni pensano che il proprio angelo custode sia un un’entità spirituale, mentre altri credono che sia una persona cara morta, che è ancora presente per prendersi cura di loro.

Ma hai mai pensato a come sarebbe se potessi percepire il tuo angelo custode accanto a te o quando viene a farti visita? Anch’io ci ho pensato a lungo. Potrebbe essere difficile da capire, ma per quelli che credono negli angeli custodi, questi segnali saranno utili per riconoscere la loro presenza:

1. Un angelo ti fa visita nei tuoi sogni