Questo gioco ottico è davvero impressionante: in un primo momento è davvero difficile da scoprire, poi è come se si chiarisse tutto e diventasse evidentissimo, impossibile da non vedere!

In questa immagine proposta da ‘Curiosando Si Impara’ sembrano esserci soltanto linee e quadrati, ma in realtà vi sono nascosti dei cerchi. Non è facile vederli e anzi bisogna avere una predisposizione particolare per individuarli. Molte persone non sono riusciti a scovarli finché non hanno visto la soluzione, nonostante tutti gli sforzi possibili e immaginabili.

Il trucco è molto semplice: bisogna mettere a fuoco i punti giusti, per far sì che l’occhio non noti le differenze fra le linee che formano i quadrati. LA mente è portata a vedere soltanto le linee orizzontali e quelle verticali, defocalizzando da quelli che invece sono dei cerchi. Guardando con attenzione – magari dopo aver visto la soluzione – il risultato è davvero sorprendente!