16enne collassa durante una festa – la madre vuole metterci in guardia da ciò che l’ha quasi uccisa

Amy Thomson di Glasgow, in Scozia, era una sedicenne come tante. Amava fare shopping, andare in palestra, stare con gli amici e aveva sempre le giornate molto piene.

Anche se a volte beveva un po’, non aveva mai assunto droghe. Ma un giorno di due anni fa, durante una festa, le hanno offerto una capsula trasparente piena di polvere bianca. La capsula conteneva dell’ecstasy. Secondo il Daily Mail, Amy aveva detto che non avrebbe preso la pillola, ma i suoi amici hanno insistito e lei non ha potuto dire di no. Purtroppo, se ne è pentita amaramente.