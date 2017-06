Castelvetro, 17enne esce per andare a scuola e sparisce. Ricerche in corso



AGGIORNAMENTO PRE 17.15 – Dieci squadre dei vigili del fuoco, tre da Piacenza e una da Fiorenzuola, stanno cercando la 17enne. Si stanno battendo le rive del Po sia la sponda piacentina sia quella cremonese. Al campo base, davanti al municipio di Castelvetro, anche il sindaco Luca Quintavalla.

Nel pomeriggio è stato fatto anche arrivare Drago, l’elicottero dei vigili del fuoco che sta sorvolando le campagne della Bassa. I pompieri, la protezione civile e i carabinieri la stanno anche cercando lungo canali e all’interno di cascine e edifici abbandonati.

Sono attimi di apprensione quelli che sta vivendo in queste ore una famiglia di Castelvetro dopo che la figlia 17enne non ha fatto rientro a casa nella serata di martedì 30 maggio. Madalina Claudia Husaru, questo il nome della giovane, ha lasciato la sua abitazione alle 7 del 30 maggio per prendere il bus per andare a scuola. Come ogni mattina il padre l’ha accompagnata alla fermata ma a scuola non è mai arrivata. La sera non è tornata a casa. Irrintracciabile anche telefonicamente: il cellulare ha smesso di funzionare alle 18.40 ed è stato geolocalizzato a Castelvetro.