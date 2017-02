La dottoressa Maura Manca, psicologa clinica e psicoterapeuta, ha individuato alcuni elementi nei bambini che possono insospettire i genitori:

seduttività: verso un adulto, ricerca di fisicità, come la ricerca di parti intime, di toccare la bocca, strusciamenti e sfregamenti

chiusura: passività e chiusura da un punto di vista relazionale. Timore di luoghi, persone

comportamenti regressivi: come l’enuresi ovvero farsi la pipì addosso di notte

ossessività nei confronti della pulizia personale: a volte si assiste anche a comportamenti ripetitivi

linguaggio: balbuzie, blocchi, inibizioni

nuove paure

calo dell’attenzione: difficoltà di concentrazione che può ledere il rendimento scolastico

utilizzo di alcune frasi: che indicano una diminuzione dell’autostima, “non ce la faccio, ho paura di farlo, non sono capace”

perdita di interesse in attività in cui prima i bambini provavano piacere

Il sonno dei bambini: come capire quali segnali ci stanno inviando

Per questo riguarda invece il sonno, questo è un elemento da tenere in grande considerazione.