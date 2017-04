La Spezia – Aveva conseguito la patente di guida appena tre giorni prima , era alla prima uscita al volante in compagnia degli amici più cari. Avrebbe dovuto essere una serata spensierata, invece, si è trasformata in un incubo. Al volante della sua Peugeot 206 azzurra, il ragazzo, 18 anni, è andato a sbattere contro un edificio situato lungo via Antoniana , poco lontano dal centro commerciale “Le Terrazze”.

In auto con lui, lato passeggero, c’era un amico e dietro, Karen Schirano, la ragazza di 15 anni deceduta a seguito dell’impatto. E’ accaduto tutto in una frazione di secondo, la vettura è finita fuori strada, scontrandosi, sul lato, contro lo stabile che ospita la carrozzeria “La Veneta”. Ieri la Procura ha notificato l’informazione di garanzia all’autista, il cui nome è stato iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale, reato introdotto nel 2016 con pene pesantissime, che vanno dai 2 ai 21 anni di reclusione, a seconda delle aggravanti.

Va premesso che il diciottenne era sobrio mentre guidava l’automobile, in più deve essere ancora fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente. Gli investigatori della Polstrada, guidati dal vice questore Elena Natale, stanno ultimando alcuni accertamenti per escludere che il tutto sia avvenuto a causa di un guasto meccanico. Ieri è stata una mattinata frenetica in Procura: il pubblico ministero Maurizio Caporuscio ha convalidato il sequestro della Peugeot 206 ed è stato nominato un legale d’ufficio per il ragazzo, l’avvocato Federica Eminente.