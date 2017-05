Il ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di funzionari amministrativi da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo. I posti in palio sono 250, il contratto è ovviamente a tempo indeterminato. La retribuzione si annuncia interessante dal momento che i nuovi funzionari saranno inquadrati nell’area funzionale terza, posizione economica F1. Il bando del concorso è stato pubblicato lo scorso 2 maggio sulla Gazzetta Ufficiale; il termine per presentare “on-line” le domande di partecipazione scade il 1° giugno 2017.

Al completamento della procedura di iscrizione, i candidati dovranno stampare la domanda, sottoscriverla, e consegnarla nel giorno della prova preselettiva, pena l’esclusione dal concorso.

CONCORSO MINISTERO INTERNO 2017: SCARICA IL BANDO

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso di un una laurea triennale, un diploma di laurea o una laurea specialistica nelle facoltà indicate nel bando (trovate la lista completa in fondo all’articolo)