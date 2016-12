Un messaggio postato in Facebook che sta diventando virale per segnalare una richiesta che arriva direttamente dalle forze dell’ordine. «Attenzione! Non lampeggiare per segnalare i posti di controllo dei carabinieri»

«Su richiesta delle forze dell’ordine, impegnate in questi giorni per contrastare l’escalation di furti in Val Seriana, si ricorda agli automobilisti da e per la valle che è assolutamente vietato lampeggiare per segnalare la presenza di pattuglie e posti di blocco»

«Già la situazione è delicata, se poi evitassimo di dare “l’aiutino” ai ladri segnalando la presenza dei militari.. daremmo, almeno indirettamente e senza troppi sforzi, un importante contributo alla buona riuscita delle operazioni dei carabinieri».

Con tanto di promemoria: «Si ricorda che il Codice della strada contiene l’articolo 153, che prevede una sanzione amministrativa (da 41 a 168 euro) e la sottrazione di un punto dalla patente per chi è colto a “lampeggiare”».

eco di bergamo