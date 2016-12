La giornalista aveva 66 anni. Direttore di ‘Vogue Italia’ dal 1988, era da tempo malata

È morta a Milano, a 66 anni, Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia dal 1988.

Lo rendono noto la Fondazione Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino, di cui la Sozzani era presidente. Franca Sozzani si è spenta dopo una lunga malattia.

Nata a Mantova, la Signora della Moda italiana ha percorso una carriera intera nel mondo del giornalismo di moda. Presenza immancabile a tutte le Settimane della Moda di Milano, nel 2004 è stata insignita dell’Ambrogino d’oro. L’anno prima ricevette il Premiolino per giornalisti. Nel 2012 la Legion d’Honneur. L’ultima apparizione a Londra al British Fashion Council.

Jonathan Newhouse, Chairman e Chief Executive della Condé Nast, ha definito la notizia della sua morte come “la più triste che abbia mai dovuto comunicare”, definendo la scomparsa della Sozzumi come una perdita incalcolabile, per tutto il mondo della moda.

today