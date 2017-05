Un giovane medico cinese appena laureato non riesce a trovare lavoro né presso gli ospedali, né presso cliniche private.

Decide allora di aprire un proprio studio e come pubblicità sparge la zona di volantini che dicono che lui risolve tutti i problemi delle malattie a soli 20 euro, e nel caso non ne sia capace darà 100 euro lui al paziente insoddisfatto.

Un avvocato legge il volantino e pensa di incastrarlo con delle false malattie e guadagnarsi i 100 euro.

Si presenta e dice:

“Dottore, non riesco più a sentire i sapori. Sono disperato”.

“Non si pleoccupi, lisolviamo tutto. Infermiela, scaffale N. 20, fialetta numelo 5″.

Il medico rompe la fialetta e la versa sulla lingua dell’avvocato.

” …Ma questa è benzina!”

“Visto! Ha liacquistato il gusto dei sapoli.” “20 eulo”.

L’avvocato incavolato paga, ma medita vendetta e così il giorno dopo si ripresenta dal dottore cinese.

“Dottore, ho perso la memoria, non mi ricordo più nulla!”

“Non si pleoccupi, lisolviamo tutto. Infermiela, scaffale N. 20, fialetta numelo 5”.

“Ma quella è la benzina di ieri!”

“Visto! Ha liacquistato la memolia.” “20 eulo”

L’avvocato è infuriato, paga, si arrovella e ne studia una più difficile e il giorno dopo torna dal dottore cinese.

“Dottore , ho perso la vista! Non vedo più niente! Mi aiuti!”

” Mi dispiace ma questo ploblema non sono capace di lisolvello. Ecco a lei 100 eulo.”

E dà i soldi all’avvocato.

“Ma questi sono 20 euro” dice l’avvocato.

“Visto. Ha liacquistato la vista.” “20 euro”