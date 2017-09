#poliziadistato #essercisempre #questuradivicenza

Notte movimentata per i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Vicenza, che durante la scorsa notte hanno operato due arresti in flagranza, sventando altrettanti tentativi di rapina. Il primo episodio vede come protagonista un pregiudicato 40enne, il quale a due riprese ha tentato, nella centralissima Piazza Castello, di rapinare alcuni passanti, intorno alla mezzanotte.

Sul posto è prontamente intervenuto un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha provveduto a neutralizzare il pregiudicato, impedendogli la fuga dopo che aveva appena colpito con un pugno un giovane nel tentativo di estorcergli del denaro.

Il secondo arresto è scattato intorno alle 2, nei pressi della sede della Croce Rossa in Contrà Torretti.

Un 44enne già noto alle forze dell’ordine ha cercato di rapinare un medico volontario, minacciandone l’incolumità con una siringa a suo dire infetta. Un collega presente sul posto ha allertato il 113, permettendo così all’equipaggio della volante immediatamente intervenuta di arrestare in flagranza di reato il rapinatore, il quale veniva associato presso la locale Casa di reclusione a disposizione dell’autorità giudiziaria.