Come anticipato ad inizio anno dai responsabili dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp Messenger, dal 31 dicembre 2016 terminerà il supporto per tutti gli utenti in possesso di uno smartphone con piattaforma Symbian. Dopo l’annuncio del mese di febbraio, da qualche giorno tutti i possessori di BlackBerry, BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1, Android 2.2 e Windows Phone 7.1 hanno iniziato a ricevere una notifica che informa della fine del supporto dell’applicazione per smartphone WhatsApp Messenger.

Come sottolineato dalla Pagina Facebook della Polizia di Stato “Una vita da social” non si tratta di un virus ma di una notifica ufficiale inviata dal team di WhatsApp che ricorda che se si vuole continuare ad utilizzare il popolare servizio di instant messaging sarà necessario cambiare dispositivo. In occasione dell’anniversario di WhatsApp che a febbraio 2016 ha compiuto sette anni, sul blog della piattaforma è stato pubblicato un post che informava gli utenti della fine del supporto per BlackBerry OS, Windows Phone 7.1 e vecchi Android.

“Quando abbiamo lanciato WhatsApp nel 2009, l’uso dei dispositivi mobile era molto diverso rispetto ad oggi. App Store era nato da pochi mesi, il 70% degli smartphone venduti aveva un sistema operativo BlackBerry o Nokia. I sistemi operativi offerti da Google, Apple e Microsoft erano installati su meno del 25% dei dispositivi venduti ai tempi. Al fine di guardare nei successivi sette anni, vogliamo concentrare i nostri sforzi sulle piattaforme mobile che la maggior parte della gente utilizzerà”