I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno eseguito un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Bologna, nei confronti di un 32enne moldavo, senza fissa dimora. Il soggetto dovrà scontare 2 anni, 8 mesi e 14 giorni di reclusione, unitamente al pagamento di una multa di 16.000 euro, a seguito dell’unificazione di una serie di pene ricevute negli anni scorsi per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento era stato disposto nel 2012. Per quattro anni, il 32enne era riuscito a farla franca. Martedì sera, però, è stato fermato dai Carabinieri in occasione di un furto che lo stesso aveva commesso ai danni di un negozio di abbigliamento situato in via Augusto Righi. Recuperata la refurtiva, pari a 120 euro e alcuni grammi di marijuana che il 32enne aveva in tasca, i militari hanno dato esecuzione al provvedimento accompagnandolo in carcere.

Roma, 3 gennaio 2017