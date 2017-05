GRATTA E VINCI, GIOVANE DONNA VINCE 5 MILIONI DI EURO A CATANIA. LA TITOLARE: “A’ FORTUNA SI RIVIGGHIAU”

La dea bendata fa tappa a Belpasso, in provincia di Catania, dove una donna si è aggiudicata 5 milioni di euro, con un “100X” di Gratta e Vinci. Il punto vendita fortunato è quello di Rosaria Chiechio, in via XIX Traversa 220, a pochi minuti dal Comune del paese.

“Dalle nostre parti qualcuno direbbe “A’ fortuna si rivigghiau” e pensare che si sia fermata proprio nel nostro locale, con 5 milioni di euro, ci riempie di gioia! Mi dispiace non essermi accorta di nulla: perché condividere in diretta un momento così straordinario, fa sognare anche te!” ha dichiarato Rosaria Chiechio, titolare del punto vendita. Dall’inizio dell’anno Gratta e Vinci ha distribuito in Sicilia vincite per oltre 161 milioni di euro. In tutta Italia, nello stesso periodo di riferimento, Gratta e Vinci ha distribuito premi per un importo complessivo di oltre 2,4 miliardi di euro e sono già 64 i neo paperoni che si sono aggiudicati le vincite massime, cioè i premi da 500 mila euro in su messi in palio dai biglietti.

leggo