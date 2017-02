Personale della Polizia di Stato – Commissariato di P.S. di Faenza ha eseguito nei confronti di un faentino 50enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione dove vive la ex moglie con il figlio minorenne a causa dei continui e reiterati maltrattamenti, violenze sessuali, sofferenze morali e umiliazioni, poste in essere ai danni della donna.

In particolare nel mese di novembre personale di questo Commissariato di P.S. acquisiva un referto medico di Pronto Soccorso del locale ospedale dal quale si rilevavano lesioni a carico di una signora faentina, come conseguenza di “litigio con l’ex marito”.

Considerata la necessità di approfondire e chiarire le circostanze si provvedeva a convocare presso questi Uffici l’infortunata la quale, nel corso del racconto, precisava di essere separata dal marito da tempo, intrattenendo con lo stesso solo limitati rapporti attinenti la gestione del figlio minorenne.

Qualche tempo fa però una sera l’uomo, con una scusa era salito nell’abitazione della donna e aveva cercato subito un approccio sessuale con la ex moglie, cosa che provocava la reazione della donna che lo allontanava dopo una violenta colluttazione. La mattina successiva la donna si faceva medicare al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza.

Dopo questo episodio ne erano seguiti numerosi altri, alternati a momenti nei quali invece l’uomo, a suo dire per il bene del figlio minore, cercava di relazionarsi con la ex moglie in modo civile, quasi in amicizia e rispetto.

Questo atteggiamento non è però durato molto, tanto che l’uomo negli ultimi tempi ha ripreso la sua condotta improntata alla violenza ed alla prevaricazione mandando la donna più volte al Pronto Soccorso per le lesioni riportate.