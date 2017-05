Ci sono molte favole in cui “si sposano, vivono felici e contenti, e muoiono nello stesso giorno”. In realtà, per alcuni non è soltanto una favola.

Dicono che trascorrendo molti anni insieme, le persone stabiliscono un legame veramente speciale. È difficile da spiegare con le parole, ma tra le anime che stanno insieme decennio dopo decennio si forma un’unione. Questo potrebbe essere il motivo per cui alcuni muoiono a poca distanza di tempo l’uno dall’altra, o talvolta anche nello stesso giorno. Non possono permettere che niente li separi, dopo essere stati una “cosa sola” per così tanto tempo.

Questa è la foto incredibile di una coppia di anziani che si tengono per mano da un letto all’altro. La foto è stata pubblicata da una signora anonima che sostiene di essere la loro nipote.

Ha scritto che suo nonno aveva 100 anni e sua nonna ne aveva 96, e la foto fu scattata alcune ore prima che lei morisse. Avevano passato 77 anni insieme ed è difficile immaginare come lui potesse lasciarla andare. Questa storia così bella non è successa in un film, bensì nella realtà.

Speriamo che questo centenario possa trovare la forza per vivere ancora per molti anni. È probabile che stia pensando di raggiungere la sua amata moglie ancora una volta. Ma chissà… Alcune coppie che passano moltissimi anni insieme non possono essere separate sulla terra, pertanto dopo la morte di uno, l’altro lo segue quasi immediatamente.