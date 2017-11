Matteo Renzi ci riprova.

“80 euro anche alle famiglie con figli”

La proposta arriva dalla Leopolda, dove si è discusso di numerose tematiche.

Dal referendum alle fake news fino alle politiche sulla famiglie

E proprio questo sarà uno dei punti centrali del programma

“Bisogna estendere gli 80 euro, lo diremo in campagna elettorale, soprattutto alle famiglie che hanno figli” ha detto Renzi alla chiusura della sua Leopolda.

“Dobbiamo avere il coraggio di partire da ciò che ci ha bruciato, il referendum. Ma oggi – ha sottolineato – siamo ancora qui, più forti di prima“. “Quando c’è tanta gente che ha voglia di partecipare è un giorno di festa per la politica”

“Se vivi di rancore non cambi il Paese, se accetti la sfida sul terreno del fango non costruisci“, ha continuato ancora Renzi.

“A sinistra – ha continuato – cambiano i nemici ogni anno…io sono fuori categoria. Ma noi non abbiamo nemici“.

Renzi ha inoltre parlato del servizio civile, proponendo addirittura l’obbligo per i giovani allo slogan di “una nuova stagione di diritti ha bisogno di una nuova stagione di doveri”

A proposito di diritti

Non è mancato un accenno alle politiche sanitarie e in relazione al fine vita

“La legge sul fine vita la faremo, ma dovremo occuparci anche a come ci si arriva al fine vita“.

Insomma, tante belle idee. Sulla carta.