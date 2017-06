Amsterdam, auto travolge pedoni davanti alla stazione: almeno cinque feriti

Un auto ha travolto i pedoni davanti alla stazione ferroviaria di Amsterdam. Lo riporta il Mirror sottolineando che ci sarebbero diversi feriti. Sul posto diverse auto della polizia e ambulanze.

Stando al primo bilancio fornito dalla polizia, ci sarebbero almeno 5 feriti, di cui tre medicati sul posto e tre portati in ospedale. L’auto si trovava in una zona vietata alla circolazione delle vetture. Alla vista degli agenti, l’uomo che era al volante ha accelerato investendo alcune persone e schiantandosi contro un muro. L’autista è stato arrestato e in questo momento è sotto interrogatorio.

Messaggero