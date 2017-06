Ogni computer, o meglio ogni tastiera, viene fornita con una serie di tasti funzione che servono a svolgere compiti speciali a seconda dell’ambito e del programma aperto.

Sapendo come usarli in modo ottimale si può davvero aggiungere un elevato livello di competenza ed efficienza che porta ottime soddisfazioni.

I pulsanti da F1 a F12 hanno sempre una funzione predefinita primaria ed una secondaria quando utilizzati in combinazione con i tasti CTRL e Alt e con i tasti Fn dei portatili.

In questa guida vediamo come e quando usare i tasti funzione, da F1 a F12, su Windows.

Su alcuni computer tali tasti possono essere anche configurati per avviare velocemente alcuni programmi come il lettore multimediale, Office o altri.

In questo post vediamo solo le funzioni principali, quelle normali che funzionano su qualsiasi computer.