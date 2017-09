Era l’ultimo arrivato nella sua nuova scuola e già questo lo fece prendere di mira dai bulli. Poi, quando gli alunni più cattivi e indisciplinati scoprirono che seguiva una dieta vegana, per un ragazzino di appena 12 anni, Louie Tom Fenton, di Waterford (Regno Unito), iniziò un vero e proprio incubo, fatto di attacchi di panico e autolesionismo e culminato con il suicidio, all’inizio di quest’anno.

Il ragazzino, infatti, si tolse la vita impiccandosi nel bagno di casa, mentre i genitori erano assenti. Da mesi aveva confessato ai genitori di essere vessato dai bulli, che arrivarono persino a tirargli pezzi di carne, costringendolo a mangiare da solo al di fuori della mensa scolastica. Come riporta Metro.co.uk, la famiglia è furiosa con la scuola che non si sarebbe accorta non solo degli episodi di bullismo, ma anche che Louie aveva iniziato a manifestare comportamenti autolesionisti, come iniziare a fumare.

In questi giorni sono in corso le prime udienze: la scuola frequentata dal ragazzino respinge le accuse della famiglia, che sostiene di aver incontrato più volte il preside e gli insegnanti in merito al bullismo subìto.

Leggo