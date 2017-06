Abbandona il cane legato ad un cancello e se ne va! La telecamera riprende tutte ed ecco cosa accade.

Immagini alle quali non ci abitueremo mai, né alle quali si potrà dare una spiegazione o una giustificazione. Come in molti altri casi registrati, si tratta dell’abbandono di un cane, una piccola taglia, simil barboncino.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza di un’abitazione ed è proprio il proprietario della casa, Henno Reyneke nei pressi del parco pubblico di Weltervreden,