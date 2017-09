Abbandonato al suo destino, è stato trovato e coccolato dai poliziotti. Adesso gli agenti chiedono aiuto

Guardate il suo sguardo, non è un amore? Se siete interessati all’adozione potete contattare l’ufficio “Progetto Animali” del comune di Catania o direttamente il “Rifugio di Concetta” a Nova Entra di San Giovanni Galermo (CT).

Questo cucciolotto di pochi mesi qualche giorno fa è stato abbandonato su un binario della stazione ferroviaria di Catania Centrale ed ora è in cerca di una famiglia davvero amorevole che possa occuparsene.

La buona notizia, oltre lo scampato pericolo del cane, è che il responsabile dell’abbandono, insieme al suo amico, sono stati subito subito individuati e fermati dai poliziotti della Ferroviaria.

L’assurdità è che, dopo aver lasciato il cane, ne hanno anche approfittato per rubare due tablet in una stanza riservata al personale delle Ferrovie non chiusa a chiave.

Intanto il cucciolotto, preso in custodia dai poliziotti, è stato coccolato e rifocillato prima di essere affidato al veterinario della ASL.

Comunque l’importante è che tutto sia andato bene e ora potrebbe finire ancora meglio se riuscissimo a trovargli un degno padrone