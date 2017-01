Era giunto in Italia qualche tempo fa, il minorenne albanese presentatosi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini dichiarando di essere rimasto solo; per questo era stato trasferito in una struttura di accoglienza per minori del territorio accedendo a tutti i servizi previsti dalla legge in tali casi.-

E’ un fenomeno non nuovo, quello dei minori albanesi che si dichiarano bisognosi di assistenza al fine di accedere ai benefici assistenziali forniti dai Comuni italiani, ma in questo caso nuovo è stato l’approccio utilizzato dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione: tramite una minuziosa ricerca estesa su tutto il territorio nazionale, hanno rintracciato in Veneto una sorella del ragazzo, da tempo in Italia, sposata con figli e regolarmente soggiornante; contattata dagli Agenti e pressata dalle loro domande, la donna ha infine ammesso di essere a conoscenza della presenza in Italia, a Rimini, del fratello.-

In qualità di familiare prossimo, è stata quindi resa edotta di avere nei confronti del minore congiunto dei precisi obblighi giuridici, la cui violazione avrebbe comportato anche conseguenze penali.-

Di fronte a tale prospettiva, la donna ha subito accettato di prendersi cura del fratello fino al raggiungimento della maggiore età.-