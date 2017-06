Sapete come abbinare i cibi per dimagrire? Vi suggeriamo 10 coppie vincenti e 10 da evitare per essere sicure di restare sempre in forma. Alcune associazioni di alimenti sono in grado di velocizzare l’assimilazione oppure di rallentarla. Ecco allora come abbinare i cibi nel modo giusto.

Abbinamenti vincenti: Pollo e manzo

La regola principale delle associazioni alimentari per dimagrire, prevede che durante lo stesso pasto siano consumati cibi dalle condizioni digestive molto simili. Per riuscire a perdere il peso in eccesso, si possono abbinare, ad esempio, pollo e manzo.