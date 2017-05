Un cane fedele è stato trovato abbracciato al suo padrone dopo che questo è caduto dall’albero ferendosi al collo. Questa bellissima scena si è verificata a Bahia Blanca (Argentina): Jesus Huece stava potando i rami di un albero in giardino quando, all’improvviso, si è sbilanciato ed è precipitato per diversi metri. A causa della caduta il ragazzo di 28 anni non riusciva più a muoversi e quando il fedele Tony ha compreso la gravità della situazione gli si è avvicinato ed accucciato di sopra.

A chiamare i soccorsi è stato il vicino di Jesus che, assistendo involontariamente alla scena, ha compreso la gravità della situazione. All’arrivo dei paramedici Tony era ancora con le zampe ed il muso sopra il padrone, l’incredibile sensibilità dell’animale è stata immortalata da uno degli operatori dell’ambulanza che l’ha poi postata sul proprio profilo Facebook. La foto è stata commentata e condivisa da centinaia di persone diventando in pochissime ore virale.

Il successo ottenuto dallo scatto ha incuriosito i media locali che sono andati ad intervistare Jesus (il ragazzo al momento è all’ospedale ma presto potrà riabbracciare il fedele Tony) per parlare del rapporto tra lui e Tony. In un articolo uscito su ‘La Bruja24’, Jesus ha confidato: “Lui viene con me ovunque e dorme nel letto con me finché mia moglie non lo caccia. Un giorno lo abbiamo trovato per strada e lo abbiamo portato a casa, gli abbiamo dato amore e cibo, adesso è parte della famiglia”.

direttanews