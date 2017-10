Polonia, accoltella i clienti di un centro commerciale: almeno un morto

Una donna di 50 anni è morta e almeno altre sette persone sono state ferite in un attacco all’arma bianca perpetrato nel pomeriggio in un centro commerciale a Stalowa Wola in Polonia. Alcuni testimoni hanno parlato di persone a terra riverse in un lago di sangue.

Sempre secondo testimoni, numerosi clienti del centro e una guardia hanno tentato di fermare un uomo dopo che aveva cominciato a accoltellare la gente alla cieca poco dopo le 15 locali. Alla fine il 27enne è stato atterrato da un coraggioso cliente ed arrestato dalla polizia. Si tratterebbe, fa sapere la polizia, di un cittadino polacco residente a Stalowa Wola, città del sud est del Paese. La polizia precisa che l’uomo “ha attaccato le persone alle spalle, colpendole con un coltello”.

Il Tempo