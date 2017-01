Un ragazzo di 20 anni viene ferito, in seguito ad un diverbio per futili motivi, con un coltello da un suo collega mentre stava svolgendo l’attività di venditore ambulante in un mercato rionale dell’hinterland frusinate.

Il giovane viene trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ Ospedale del capoluogo, dove interviene anche personale della Squadra Volante, per acquisire informazioni utili per le indagini.

Gli inquirenti risalgono all’identità dell’aggressore, un 22enne della provincia romana, nonché cugino della vittima.

Scatta la denuncia.

Roma, 4 gennaio 2017