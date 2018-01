Accoltellato un poliziotto nel centro di prima accoglienza per minori di Milano

Bruttissimo episodio nel centro di prima accoglienza per minori di Milano, dove un ragazzo ha accoltellato un poliziotto penitenziario

E’ accaduto il 31 Dicembre, ma lo abbiamo appreso solo in queste ore.

La notizia è riportata dal sindacato di polizia penitenziaria SAPPE e da RadioLombardia

“Quel che è accaduto l’ultimo giorno dell’anno al Centro di Prima Accoglienza per minori di Milano, con l’accoltellamento di un poliziotto penitenziario da parte di un detenuto minorenne – scrive il sindacato –

ha riportato alla ribalta le difficoltà della struttura milanese e delle gravi condizioni operative nelle quali lavora ogni giorno il personale di Polizia Penitenziaria”

“Dove sono ora quelli che rivendicano ad ogni piè sospinto più diritti e più attenzione per i criminali ma si scordano sistematicamente dei servitori dello Stato

come gli Agenti di Polizia Penitenziaria e gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia delle Istituzioni?”.

E’ la domanda che si pone, giustamente il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per il tramite del Segretario Generale Donato Capece,

dopo il grave episodio accaduto il 31 dicembre scorso nel C.P.A. di Milano.

Netta è la denuncia del SAPPE: “Da tempo il SAPPE denuncia, inascoltato, che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto,

l’aver tolto le sentinelle della Polizia Penitenziaria di sorveglianza dalle mura di cinta delle carceri, la mancanza di personale –

visto che le nuove assunzioni non compensano il personale che va in pensione e che è dispensato dal servizio per infermità -, il mancato finanziamento per i servizi anti intrusione e anti scavalcamento.

La realtà è che sono state smantellate le politiche di sicurezza delle carceri preferendo una vigilanza dinamica e il regime penitenziario aperto,

con detenuti fuori dalle celle per almeno 8 ore al giorno con controlli sporadici e occasionali, con detenuti di 25 anni che incomprensibilmente continuano a stare ristretti in carceri minorili.

Mancano Agenti di Polizia Penitenziaria e se non accadono più tragedie più tragedie di quel che già avvengono è solamente grazie agli eroici poliziotti penitenziari, a cui va il nostro ringraziamento.

Per questo nelle carceri c’è ancora tanto da fare, ma senza abbassare l’asticella della sicurezza e della vigilanza,

senza le quali ogni attività trattamentale è fine a se stessa e, dunque, non organica a realizzare un percorso di vera rieducazione del reo”.