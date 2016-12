I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del locale Tribunale nei confronti di un cittadino marocchino 48enne, senza fissa dimora, già noto per reati contro il patrimonio e la persona. Il malvivente è ritenuto responsabile del ferimento di un italiano 31enne, raggiunto alla gola con una coltellata potenzialmente mortale, nel tardo pomeriggio del 2 novembre scorso, in via Arosio, nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo brianzolo.

Le indagini, condotte raccogliendo e vagliando le testimonianze degli abituali frequentatori del luogo, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio e di ricondurne le cause ad un diverbio scaturito in strada, presumibilmente a seguito di vecchi rancori.

L’autore dell’aggressione, che nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce, è stato quindi localizzato a San Fior (TV), presso l’abitazione di un’ignara congiunta, dove i Carabinieri di Monza lo hanno raggiunto nella serata di sabato, dando esecuzione al provvedimento.

L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Treviso, ove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Roma, 14 dicembre 2016