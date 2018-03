Prima le ha portato via il marito e poi i suoi tre figli, per di più con una falsa accusa di stalking che le è costata cara. Annamaria Notario, 37 anni, di Foglizzo, in provincia di Torino, non vede i suoi bambini da quattro anni, da quando cioè ha ricevuto una denuncia proprio per stalking da Giulia Baro, 39 anni e nuova partner del suo ex coniuge.

Una vicenda anche giudiziaria che molti hanno definito paradossale e che si è conclusa solo ieri, mercoledì 21 marzo, quando nell’aula del tribunale di Ivrea la Baro è stata condannata a 2 anni e 6 mesi di reclusione, con l’accusa di calunnia.

Tutto è cominciato nel 2014: Annamaria subisce l’allontanamento dei figli, il più grande è affidato al padre e i più piccoli ad una comunità protetta, e subisce una misura cautelare, che prevede 6 mesi di divieto di dimora e 21 giorni di domiciliari.

Era una sera di luglio: la donna viene chiamata per presentarsi in caserma, dove trova gli assistenti sociali che le portano via i suoi bambini perché ha avuto comportamenti non consoni a quelli di una madre. Da allora non li ha più rivisti. Intanto, però, il sostituto procuratore, Chiara Molinari, ha cominciato a rendersi conto che qualcosa in questa vicenda non quadrava. “Cosa provai? Mi crollò il mondo addosso”, ha raccontato ora a La Stampa. A tradire la nuova compagna del suo ex marito è stata una mail scritta sul suo pc aziendale e piena di insulti indirizzata agli assistenti sociali che avevano tolto i figli alla Notario. “Voleva gettare altro fango sulla mia cliente spacciandosi per lei”, ha commentato l’avvocato, Edoardo Carmagnola, che, riporta Fanpage, è anche riuscito a dimostrare come la sua assistita non abbia mai pedinato o importunato la Baro, trovandosi sempre a lavoro.

Così, proprio partendo da questa lettera, il pm ha deciso di riaprire le indagini, al termine delle quali Giulia Baro, che è stata arrestata nel 2015, è stata condannata per aver mosso false accuse ad Annamaria, rovinandole la vita. Si è persino scoperto che lei aveva chiesto aiuto a due amici carabinieri, che attualmente risultano indagati, per entrare nel database dell’Arma per dimostrare la veridicità delle sue accuse.

Quattro anni dopo, arriva finalmente la sentenza che riabilita la donna che ha perso i figli per un’accusa inventata. “Ma non avrò pace finché non potrò riabbracciarli”, ha confessato la mamma. Ora la palla passa, infatti, nelle mani del tribunale di Ivrea, che ha istruito la causa civile: il giudice, Chiara Doglietto ha già disposto una nuova consulenza tecnica di cui si stanno occupando altri assistenti sociali, più un pool di psichiatri e psicologi. A luglio ci sarà una risposta sulla capacità genitoriale della Notario, quando forse potrà riavere i suoi bambini che le sono stati sottratti con un inganno.