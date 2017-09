Il ministero della Salute ha diffuso una circolare in cui chiede il ritiro dai supermercati di alcuni lotti di acqua minerale in bottiglia. In particolare si tratta di acqua della Fonte Cutolo Rionero in Vulture, che sarebbe a rischio contaminazione da Pseudomonas Aeruginosa.

Sono otto i lotti interessati dal richiamo, commercializzati con i marchi Cutolo Rionero e Eurospin Blues, entrambi effervescente naturale: i codici da tenere d’occhio sono: LR7248C, LR7249C, LR7250C, LR7251C, LR7252C, LR7253C, LR7254C e LR7255C con date di scadenza al 05/09/2018, 06/09/2018, 07/09/2018, 08/09/2018, 09/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 e 12/09/2018.

Il richiamo riguarda i formati da un litro e mezzo e da litro. L’eventuale contaminazione con il batterio Pseudomonas aeruginosa può rappresentare un rischio importante per la salute dell’uomo, specificano dal ministero. Proprio per questo si invitano i cittadini in possesso di alcune confezioni di acqua minerale appartenenti a questi lotti, a riconsegnarli al punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Il richiamo è datato 13 settembre, ma è stato pubblicato oggi dal portale del Ministero della salute, e potrebbe essere legato a un’altra segnalazione, pubblicata attraverso il portale Rasff dell’Unione Europea, di acqua minerale di origine italiana contaminata da Pseudomonas, inoltrata dal Belgio il 5 settembre scorso.

