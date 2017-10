Addio babbo Massimo: muore a 45 anni ormeggiatore del porto

Livorno: cresciuto al moletto di Antignano, Attucci lascia la compagna e due figli. «Ha sempre affrontato la malattia con il sorriso fino all’ultimo»

LIVORNO. «La vita va presa con il sorriso, sempre». È cresciuto con questa filosofia Massimo Attucci. E se l’è portata dentro, fino alla fine, fino all’ultimo respiro la voglia di sdrammatizzare la malattia che lo ha strappato all’amore della compagna, dei figli, dei genitori, delle sorelle, dei familiari e degli amici più cari. Se ne va a 45 anni l’ormeggiatore del porto. «Li avrebbe compiuti il 24 novembre 45 anni: per la nostra famiglia è una tragedia, ci eravamo attaccati ad un filo di speranza, poi la malattia è tornata e in poco tempo lo ha portato via», Silvia Mirabelli, che di mastiere fa la commerciante, vuole ricordare il suo Massimo in vita.

Massimo, interista appassionato, nato alla Leccia. Massimo cresciuto al moletto di Antignano, al bar Nencini, all’Attias. Massimo, “il tuccio” per tanti amici, che amava il gruppo degli Acdc, i concerti, quello dei viaggi in giro per il mondo. Prima con gli amici di sempre, Paolo Rossi, Daniele Cinini, Matteo Cosci, Simone Viacava, Marco Menicucci, Valerio Fantozzi, Damiano Bani, Alessio Varini, Graziano Petracchi.