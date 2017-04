È scomparso prematuramente, poco più che sessantenne vittima di un implacabile ictus, il Carabiniere Arcangelo Sorvillo, molto noto in Calabria. Da poco in quiescenza, aveva lavorato conferendo lustro all’Arma nell’ottemperanza del dovere sia a Sibari che ad Acri, centro in cui si era, poi, radicato.

Originario di Salerno, lascia la moglie Anna e tre i figli Luana, Luca e Rosaria, gli ultimi due molto noti nell’ambiente della danza sportiva regionale e nazionale e punto di riferimento, soprattutto, per centinaia di bambini e ragazzi calabresi. I colleghi e coloro che lo conoscevano lo ricordano come “persona eccezionale, ligia, dedita al dovere ed agli affetti familiari”. Ai suoi cari le condoglianza

fonte: ladenuncia.it