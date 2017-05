ADDIO AGLI ADDOMINALI SCOLPITI, LA PANCIA “DA BIRRA” È LA MODA DI QUEST’ESTATE.

Ecco perché le donne si sono ricredute.

Le donne non sono più interessate a favolosi addominali maschili da mostrare in spiaggia; la tendenza per la prossima estate pare sia proprio la classica “pancia da birra”. La pensa così anche Leonardo di Caprio (nella foto).

Ma ecco perché le donne si sono ricredute sulla pancia maschile.

– gli uomini si sentono meno intimiditi: in generale, le donne hanno più difficoltà degli uomini ad accettare il corpo, anche se non dovrebbero avere nulla di cui vergognarsi, hanno sempre trovare difetti nei loro corpi, ma nessuno è perfetto!

– le donne si sentono più belle: se l’uomo che condivide la vita con loro è meno ingombrante, si sentono meglio con se stesse.