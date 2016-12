Dal 1 gennaio 2017 il Corpo Forestale dello Stato cesserà di esistere e sarà, come da decreto del governo, accorpato all’Arma dei Carabinieri.

Quelle che trascorreranno da qui a capodanno saranno quindi le ultime ore dei forestali, che si apprestano a diventare militari dell’Arma.

Alcuni di loro non hanno mancato di esprimere il rammarico per la loro sorte, sfogandosi con post su facebook in cui hanno palesato dispiacere e anche non condivisione della scelta del governo.

Tanti i saluti, alcuni commoventi, e tanti anche i like e i commenti a questi commiati.

Un solo denominatore comune: la critica, anche se nascosta, al governo, il cui decreto che accorpa forestali e carabinieri non ha convinto per nulla.

E in questo ultimo saluto molti forestali hanno deciso di ribadirlo, sfruttando l’eco dei social network.

Riccardo Ghezzi

30/12/2016