Domani in Duomo l’addio al pilota Gabriele Orlandi

Cesena – Si terranno domani in Duomo alle 17.30 le esequie di Gabriele Orlandi, il pilota militare morto nell’incidente di di volo domenica scorsa a Terracina. Le esequie saranno celebrate dall’ordinario militare mons. Marcianò e le istituzioni saranno rappresentate con tutta probabilità dal ministro della difesa Pinotti. Nella stessa giornata a Terracina si terrà il lutto cittadino.

Intanto a Terracina proseguono le ricerche in mare del relitto dell’aereo e della scatola nera per risalire alle cause dell’incidente. Nelle operazioni è impegnata anche la nave Anteo specializzata nelle ricerche sottomarine.