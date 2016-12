Atac demolirà la carrozza con cui Mussolini il 28 ottobre 1932 inaugurò la ferrovia elettrica Roma-Viterbo. La celebre carrozza 59 su cui il Duce aveva viaggiato per festeggiare l’anniversario della marcia su Roma è inserita nell’elenco del “materiale rotabile” che l’azienda dei trasporti ha bollato come “fatiscente” e – fanno sapere da via Prenestina – per questioni di spazio, ora ha deciso di disfarsene.

Atac si era già mossa nel 2014 con un bando per la demolizione di quattro lotti di “rotabili ferroviari”. Il vagone figurava insieme ad altri 33 locomotori storici, motrici e carrozze, dal 1914 agli anni Trenta, e diverse vetture più recenti. Tutti fermi da tempo nelle stazioni di Viterbo – dove si trova il cimelio del Duce -, Soriano, Fabrica, Corchiano e Vitorchiano.

Ma da allora, del destino di questo patrimonio culturale non si è