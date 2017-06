Salute: ecco il decreto che accorcia le liste d’attesa

Sulla carta è un decreto legislativo. Nei fatti è lettera morta. Eppure consentirebbe a milioni [1] di italiani di essere visitati in tempi ragionevoli, senza attendere lo scorrimento di infinite liste d’attesa. È il decreto legislativo 124 del 1998 e consente al malato di ricevere visite specialistiche intramoenia. Letteralmente vuol dire «tra le mura». In pratica, secondo il sito del ministero della Salute, «si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa».

Ma la realtà è un’altra cosa: si arriva in ospedale, si affronta una lunga fila per arrivare allo sportello ticket e, poi, ecco la risposta: «L’esame è tra qualche mese». E magari la persona che ha necessità di quella visita non ha un problema di salute stabile, ma in continua evoluzione. Sei mesi, ma anche cinque mesi o addirittura un anno, posso essere davvero un tempo infinito.