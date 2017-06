ADDIO BOTTIGLIE DI PLASTICA E LATTINE, L’UE LANCIA L’ALLARME: “SONO NOCIVE”

Addio a bottiglie di plastica ed ad altri contenitori dello stesso materiale per cibi e bevande. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) del comitato degli Stati membri ha stabilito all’unanimità che il bisfenolo A può essere nocivo per la salute. Il materiale, presente appunto nella plastica, è stato inserito nell’elenco delle “sostanze estremamente preoccupanti” (SVHC).

Il biosfenolo si trova anche nelle lattine, nei giocattoli per bambini, e fino al 2011 veniva usato anche nella produzione dei biberon.