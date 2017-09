Addio a De Trane, il carabiniere buono

AZZANO DECIMO. Un professionista esemplare, generoso, sempre disponibile al dialogo e attento alle esigenze dei cittadini. Questo è stato, dal punto, Andrea De Trane, ex luogotenente dei carabinieri, per 21 anni comandante della stazione di Azzano Decimo, spentosi ieri a 55 anni. Lascia la moglie Daniela Giuliato e le figlie Cristina e Martina.

Lo stesso coraggio che lo aveva contraddistinto e fatto apprezzare unanimemente quando vestiva la divisa dell’Arma, De Trane lo aveva utilizzato nel combattere la malattia che, purtroppo, alla fine l’ha sconfitto. È spirato all’ospedale di Udine, accanto a lui moglie e figlie.

La notizia della sua scomparsa ha provocato un dolore autentico non soltanto ad Azzano Decimo, visto che l’ex comandante, insignito lo scorso anno del titolo di cavaliere, era molto conosciuto in tutto il Friuli occidentale. In attesa di dargli l’ultimo saluto (la data dei funerali probabilmente sarà fissata oggi), la famiglia è stata avvolta dall’affetto di chi ha conosciuto De Trane e gli ha voluto bene. Perché l’ex luogotenente era un uomo che sapeva farsi voler bene, in virtù di un carattere solare e di una propensione ad aiutare il prossimo che ne avevano caratterizzato non solo l’esperienza lavorativa, ma anche il percorso di vita.