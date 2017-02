Aveva inviato proposte oscene e materiale pornografico.

La Polizia Postale ha identificato e denunciato un uomo autore di messaggi osceni, che tentava di adescare giovani in età minore online.

Le indagini sono partite da Imola dove una minorenne, aiutata dalle amiche e sostenuta dai genitori, si era rivolta alla Polizia Municipale per denunciare una persona che l’aveva contattata inviando proposte oscene a sfondo sessuale e foto pornografiche. La verifica sulla provenienza della chat, dopo il coinvolgimento della Procura di Bologna, ha consentito di individuarne l’autore, un quarantenne siciliano, cui è stato sequestrato un hard disk pieno di materiale pornografico minuziosamente catalogato. L’uomo è stato denunciato per adescamento di minori.

Imola. 12 febbraio 2017