Settanta euro al titolare di agenzia investigativa che si è rivolto a Federconsumatori. Chiesto al sindaco annullamento del verbale

Quando si pensa ad un vigile particolarmente zelante-si legge in un comunicato Cgil – l’immaginario va ad Alberto Sordi che ferma Sylva Koscina; a Parma recentemente abbiamo avuto casi di agenti della municipale impegnati a multare, nella disapprovazione di buona parte dell’opinione pubblica, i musicisti ambulanti.

Ora è il turno della sanzione per un adesivo, scovato da un agente, attaccato sulla parte superiore di un cestino dell’immondizia in prossimità del punto atto allo spegnimento delle sigarette, nel centro storico della città.

L’adesivo (nel verbale descritto erroneamente come targhetta) riporta gli estremi (mezzi bruciacchiati dalle sigarette) di una agenzia investigativa il cui titolare si è rivolto a Federconsumatori per rendere pubblica la surreale vicenda e per tentare di opporsi al provvedimento ed è esattamente ciò che, con l’assistenza dell’Avv. Federco Gennari, l’associazione ha fatto chiedendo direttamente al Sindaco Federico Pizzarotti, come possibile da procedura, l’annullamento del verbale del valore di 70 euro.

Nella memoria difensiva -precisa Cgil- inviata al Sindaco si sottolinea l’assoluta buona fede del titolare dell’agenzia reo solamente del fatto di avere creato gadget aziendali da regalare ai propri clienti e rimarcando l’assoluta estraneità dello stesso all’applicazione dell’adesivo sul cestino della spazzatura.