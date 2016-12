Un aereo libico con 118 persone a bordo è stato dirottato ed è atterrato a Malta. Lo rendono noto i media locali, rilanciando un tweet del primo ministro Joseph Muscat. Il velivolo, un Afriqiyah Airbus A320, è atterrato a Malta intorno alle 11:32. Si tratta di uno dei tre A320 della compagnia aerea di proprietà dello Stato libico con sede a Tripoli. Il volo – il numero 8U209 – era decollato da Sabha, nel sud-ovest della Libia, per dirigersi a Tripoli. L’aereo sarebbe dovuto atterrare alle 11:20, ma è stato dirottato verso l’aeroporto internazionale di Malta. All’interno, stando a quanto rivelano i media maltesi, uomini armati avrebbero minacciato di far esplodere una bomba a mano. Tutto il traffico aereo da e per Malta è stato momentaneamente sospeso e i voli in arrivo deviati su altri scali, tra i quali quello di Catania.

Lo scalo di Malta si è preparato ad affrontare un’eventuale emergenza. Uomini delle forze di polizia, vigili del fuoco e ambulanze hanno raggiunto la pista di atterraggio, mentre un portavoce dell’agenzia del Traffico Aereo ha fatto sapere che al momento è ancora troppo presto per rilasciare informazioni circa la natura del dirottamento.

Il dirottatore è un ex sostenitore di Gheddafi

I dirottatori – stando a quanto rivela il Times Of Malta, che cita fonti informate de La Valletta – sarebbero due, avrebbero bombe a mano e sarebbero ex sostenitori di Gheddafi; gli uomini si sono detti disposti a rilasciare tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio se le loro richieste verranno soddisfatte. La natura di tali richiesta tuttavia non è ancora nota e quanto pare a condurre le trattative sarebbe il ministro dei trasporti libico.

Dirottamenti a Malta, i precedenti

L’ultimo dirottamento aereo su Malta risale al 23 novembre del 1985, quando un Boeing 737 EgyptAir venne fatto atterrare sull’isola da un commando di uomini armati: ciò che ne seguì fu un incubo lungo 24 ore concluso con il massacro di 62 passeggeri. Solo tre dei dirottatori vennero catturati vivi e processati. Quarantatré anni fa, invece, un altro dirottamento si risolse per il meglio con il primo ministro Dom Mintoff che riuscì a negoziare il rilascio di 247 passeggeri e otto assistenti di volo a bordo di un Boeing 747 Jumbo Jet decollato dall’Iraq.

Roma, 23 dicembre 2016

fonte FanPage