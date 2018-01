Aereo con 300 passeggeri pronto al decollo, la polizia arresta in tempo il pilota ubriaco

I poliziotti si sono precipitati sull’aereo e sono andati dritti verso la cabina di pilotaggio.

Il primo ufficiale è stato ammanettato e portato via

Poteva essere un incubo se non trasformarsi addirittura in tragedia il viaggio aereo per 300 passeggeri a bordo di un aereo della British Airways che stava per decollare da Londra in direzione Mauritius

Il volo sarebbe durato ben 11 ore

E’ successo tutto pochi secondi prima che l’aereo lasciasse l’aeroporto di Gatwick,

quando la polizia locale ha fatto irruzione nella cabina di pilotaggio per stringere le manette ai polsi del comandante che stava per mettersi alla cloche ubriaco.

E’ successo nella serata di Giovedì, attorno alle 20.

La polizia aveva ricevuto una chiamata da alcuni colleghi della compagnia aerea preoccupati per la sicurezza dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio a bordo del Boeing 777 in partenza

nella telefonata, racconta il Messaggero, si chiedeva l’intervento delle forze dell’ordine in quanto c’erano dei sospetti che il comandante fosse ubriaco.

La polizia ha quindi arrestato il pilota, 49enne, con l’accusa di svolgere il proprio lavoro con livelli di alcol nel sangue superiori al limite prescritto.