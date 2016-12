Non è stato un attentato terroristico a provocare il disastro aereo che ha coinvolto un Tupolev della difesa russa che si è schiantato due minuti dopo il decollo da Sochi uccidendo i 92 passeggeri. Secondo l’intelligence russa “non ci sono segni di un attacco terroristico”. Il ministero dei Trasporti ha affermato che è stato probabilmente un errore del pilota o un guasto tecnico. Ieri le autorità russe avevano prima smentito poi non escluso l’ipotesi dell’attentato terroristico. A bordo anche i 64 membri del Coro dell’Esercito russo, erede del celebre Coro dell’Armata rossa. Tutti erano in viaggio verso la Siria per tenere un concerto in occasione del nuovo anno per le truppe russe dislocate nel paese mediorientale.

La lista include 8 membri dell’equipaggio, 8 militari, 64 membri del Coro, due responsabili civili, un membro di un’organizzazione umanitaria internazionale e 9 giornalisti. Si tratta degli inviati dei canali Ntv, Channel One e Zvezda.