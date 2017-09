Un poliziotto è stato accoltellato al collo e alla schiena da un uomo davanti a una fermata della metropolitana di Stoccolma. Le probabilità che si tratti di un gesto provocato da un terrorista islamico sono concrete. Il dato che balza agli occhi è che l’identità dell’uomo non è stata resa nota, come non è stato dato alcun riferimento alle modalità dell’assalto.

Le autorità si sono limitate a riferire che il movente non è ancora chiaro. Il poliziotto non è in pericolo di vita. Una tecnica di comunicazione tipica dei governi scandinavi e nordeuropei, che tendono a minimizzare o silenziare episodi che riguardano aggressioni compiute da immigrati di religione islamica.

L’assalto compiuto nel centro di Stoccolma

L’aggressione si è verificata intorno alle 11 locali vicino alla stazione di Medborgarplatsen. In questa zona i controlli di polizia sono stati infittiti dopo che una manifestazione di richiedenti asilo aveva messo a ferro e fuoco la zona. “Possiamo solo confermare che un agente di polizia è stato ferito a Medborgarplatsen. Una persona è stata arrestata”, ha detto il portavoce della Polizia di Stoccolma alla stampa locale.

