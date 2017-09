L’episodio è avvenuto la sera del 29 settembre verso le ore 23.45 a Felegara durante i rilievi di un incidente. Mauro Dodi è deceduto verso mezzanotte

Gravissimo episodio ieri sera, sabato 29 settembre verso le ore 23.45. Il Comandante Mauro Dodi è stato investito ed ucciso mentre stava effettuando alcuni rilievi per un incidente avvenuto in via Repubblica a Felegara. La situazione è apparsa da subito drammatica: l’impatto dell’auto che ha investito il Vigile è stato terribile. Sul posto sono arrivati in pochi minuti