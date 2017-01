Rimborsi di spese legali, ticket e prestazioni mediche garantiti a tutti: approda in Parlamento il disegno di legge del SAP ( sindacato autonomo di polizia ) che abbatte i tempi di attesa per i rimborsi.

La norma, dal titolo “Misure urgenti per garantire un’effettiva e piu’ efficace tutela del personale appartenente alle Forze armate, di polizia e del Comparto Sicurezza e Difesa, inclusi i membri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, si basa su quattro punti fondamentali:

– accelerazione del procedimento della causa di servizio, quando il danno è grave ed è evidente la connessione con l’adempimento dei doveri d’ufficio.

– soppressione del ticket per le spese sanitarie.

– soppressione del giudizio di congruità dell’avvocatura avvocatura di Stato.

– soppressione della responsabilita’ amministrativo-contabile per colpa grave.

Grande l’apprezzamento espresso dai partiti, dalla Lega Nord a Forza Italia, dal M5S a Forza Italia, al GAL.

Il testo della norma, in questo momento, è anche sul tavolo del Ministro Miniiti, in attesa di una valutazione.

La vicenda viene riportata in un articolo del quotidiano “Il Giornale” di Chiara Giannini

Leggi l’articolo

Fonte Sap