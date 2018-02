Roma, aggredisce un poliziotto con la roncola ma l’agente spara: ferito

Roma. Un brutto episodio si è verificato nella serata di domenica scorsa a Roma, in via Santo Stefano Quisquina, alla Borghesiana.

Un equipaggio della Polizia di Stato è stato impegnato per ore su un delicato intervento in un appartamento a causa di una lite tra coniugi

Un intervento come tanti se ne fanno, non fosse che una volta giunti sul posto, il marito ha aggredito uno dei poliziotti intervenuti nel suo appartamento utilizzando addirittura una roncola

L’agente si è difeso sparando un colpo di pistola. L’aggressore è stato ferito di striscio e non è in pericolo di vita.

L’episodio è accaduto domenica sera in via Santo Stefano Quisquina, in zona Borghesiana, alla periferia di Roma.

Il ferito non è grave

L’uomo è stato portato in ospedale e non è in gravi condizioni.

Secondo quanto si è appreso, in passato era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.